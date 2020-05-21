Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı

Hastalık, akışı engellenmiş bir enerji tıkanıklığıdır. Kişinin kendisindeki bir dengesizliğin dışa vurumudur. Nasıl mı? Çoğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların temelinde, zihinsel ve duygusal sıkıntılar, bastırılmış duygu ve düşünceler nedeniyle enerji bedenlerindeki (fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal) enerji kanallarının tıkanması ve enerji dengesinin bozulması yatar. İşte bu enerji kanallarında oluşan tıkanıklıklar, blokajlar sonucunda enerji merkezlerinden hücrelere, organlara yeterli enerji akışı olamaz. Yeterli enerjiyi alamayan organlar da hastalanır.

Bioenerji Uzmanı Belgin Dal

Bedenimiz; düşünce, duygu ve inançlarımızın bir aynasıdır. Fiziksel hastalık, duygusal bir travma ya da kazalar gibi oluşan sorunlar da; düşüncelerimizin, duygularımızın veya inançlarımızın değişmesi ya da düzeltilmesi gerektiğini gösteren mesajlardır.

NEGATİF ENERJİ ALANI HASTALIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR

Tabi ki, hepimiz olumsuz düşünce ve duygulara sahibizdir. Bununla birlikte her olumsuz düşünce ve duygu da hastalık üretmez. Hastalığa zemin hazırlayan bu olumsuz düşünce ve duyguların oluşturduğu negatif enerji alanının egemen olması gerekir. Dolayısıyla, kişinin bu gibi durumlara takılarak enerjisini harcaması, bedenin güç kaybetmesine, kişinin özgüveninin azalmasına sebep olur. Bu da sağlığını korumasını zorlaştırır. Kendimizin olumlu, olumsuz yanlarını olduğu gibi kabullenmek, olayların gelişmesindeki etkimizi görmek, hastalığa davetiye çıkaran düşünce ve duygulara hakim olmamızı sağlar ki; bu da mevcut sorunların büyük bir kısmının çözümlenmesi demektir.

Zümrüt taşı

TAŞLAR, YAŞAMIMIZDA HASTALIKLARI AŞMAMIZDA BÜYÜK DESTEKLEYİCİDİR

Bu çözülmelerin aracılarından bir tanesi de şifalı taşlardır. Mineral taşıyan geçmişte zehirli böcek sokmalarında zümrüt taşının toz haline getirilerek ilaç yapıldığı gibi. Günümüzde de kehribarın kanı sulandırdığı ve süt dişi çıkaran çocuklarda kullanıldığı, Bir kanser hastasının selenyum minerali taşıyan bir selenit taşı kullanarak destek aldığı gibi taşlar yaşamımızda hastalıkları aşmamızda büyük bir destekleyicidir.

Selenit taşı