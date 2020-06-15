Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem anı, Erzincan'daki bir televizyonun canlı programına yansıdı.
15.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:22
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem anı, Erzincan'daki bir televizyonun canlı programına yansıdı.
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Bugün saat 09.51'de meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen depreme, ERT Şah Televizyonu'nda "Günaydın Erzincan" programının sunuculuğunu yapan Semih Peker, canlı yayında yakalandı.
Deprem anında televizyon çalışanlarının kısa süreli panik yaşadığı görülüyor.