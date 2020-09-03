Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım kaç yaşında, nereli? Binali Yıldırım eğitimi

Binali Yıldırım'ın çocukları kimler? 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul milletvekili seçilmeden önce 1994 ve 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri'nde genel müdür olarak görev aldı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkanı adayı oldu, ancak seçilemedi. İşte, Binali Yıldırım hayatına dair ayrıntılar...

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Kayıköy, Refahiye'de dünyaya geldi. Orta öğrenimini 1970 yılında Piri Reis Ortaokulu'nda, lise öğrenimini 1973 yılında Kasımpaşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Sonrasında 1978 ve 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 ve 1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) "denizde can ve mal güvenliği yönetimi" konusunda ihtisas eğitimi alan Yıldırım, bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında denizcilik idaresi uzmanları ile birlikte incelemelerde bulundu. Mezun olmasının ardından Binali Yıldırım, 1994 ve 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. 1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevine Mayıs 2016'da başlayan siyasetçi, başbakanlık görevinden önce 2002-2013 ve 2015-2016 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi. Ayrıca 2014 ve 2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Binali Yıldırım, 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul milletvekili seçilmeden önce 1994 ve 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri'nde genel müdür olarak çalıştı. Abdullah Gül tarafından kurulan 58. ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. hükûmetlerde Ulaştırma Bakanlığı'na getirilerek Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren gibi birçok projenin başında yer aldı.

2016'DA GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

2013'te hükûmetteki görevinden ayrılan Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den İzmir'de belediye başkan adayı olsa da seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerine katılamadı ancak Kasım 2015'teki genel seçimlerde kuralın esnetilmesiyle tekrar meclise girdi ve 64. Hükûmet'te tekrar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak bulundu. Ahmet Davutoğlu'nun istifası üzerine Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede partisinin genel başkanı seçilerek 65. Hükûmet'te başbakanlık görevine başladı. Başbakanlığının ilk aylarında darbe girişimi gerçekleşti.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda başkanlık sisteminin kabülünden sonra 3. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde istifa ederek AK Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı ve yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi. Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçildi. Şubat 2019'da bu görevinden istifa ederek 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkanı adayı oldu ancak seçilemedi. 23 Haziran 2019'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti'den tekrar aday gösterildi ancak tekrarlanan seçimde de seçilmedi.

Semiha Yıldırım ile Binali Yıldırım

Binali Yıldırım 1976 yılında Semiha Yıldırım ile dünyaevine girdi. Başarılı siyaset adamının Erkam Yıldırım, Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım adından üç çocuğu bulunuyor.