Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Koronavirüs nedeniyle Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı. Plato içerisindeki camilerde okunan selalar, ezanlar ve dualar, Balıklıgöl'ün boş meydanlarında yankılandı.