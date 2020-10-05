Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!
Bim fırsat köşesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. 06 Ekim aktüel ürünleri sizleri bekliyor. Herkesi memnun edecek ürünleri bünyesinde bulunduran Bim, uygun fırsat ve kaliteyi sizlere sunuyor. Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!
06 Ekim tarihinde satışa sunulacak Bim aktüel ürünleri arasında. Ev bütçesini düşünenleri yakından ilgilendiren bu haber, fırsatları ayağınıza getiriyor. Her evin ihtiyacı olan tencere, çatal ve bıçak seti, su bardağı, aspiratör gibi ürünleri en yakın Bim'de bulabilirsiniz. Bim aktüel ürünler neler? Bim fırsatları neler?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Torku
Dana Kangal Sucuk
• 500 g
Torku
Ruşeymli Labne
• 200 g
Torku
Pilavlık Bulgur
• 2,5 kg
Torku
Üzüm-Elma Sirkesi
• 500 ml
Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması
• 1 kg
Torku
Ruşeymli Çikolata Kaplı Bisküvi
• 3x84 g
Torku
Portakal Jöleli Bisküvi
• 306 g
Torku
Fındık Kremalı Gofret
• 142 g
Torku
Mocha
• 230 ml
Torku Banada
Kakaolu Fındık Kreması
• 1 kg
2'li Cımbız Seti
• Makaron desenli
Dekoratif Yastık
• Donut
New Well
6'lı Far Paleti
• Donut desenli
A Plus Natural's
Şampuan
• Gül
• Zeytinyağı
Garnier
Botanik Makyaj Temizleyici
• Jel
• Tonik
Flormar
Kajal Liner
• Deep Black
A Plus Natural's
Sıvı Saç Kremi
• Gül
• Zeytinyağı
Pretty by Flormar
Eyeliner
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Hazır Sir Ağda
• 100 ml