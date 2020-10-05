Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

06 Ekim tarihinde satışa sunulacak Bim aktüel ürünleri arasında. Ev bütçesini düşünenleri yakından ilgilendiren bu haber, fırsatları ayağınıza getiriyor. Her evin ihtiyacı olan tencere, çatal ve bıçak seti, su bardağı, aspiratör gibi ürünleri en yakın Bim'de bulabilirsiniz. Bim aktüel ürünler neler? Bim fırsatları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Torku

Dana Kangal Sucuk

• 500 g

Torku

Ruşeymli Labne

• 200 g

Torku

Pilavlık Bulgur

• 2,5 kg

Torku

Üzüm-Elma Sirkesi

• 500 ml

Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması

• 1 kg

Torku

Ruşeymli Çikolata Kaplı Bisküvi

• 3x84 g

Torku

Portakal Jöleli Bisküvi

• 306 g

Torku

Fındık Kremalı Gofret

• 142 g

Torku

Mocha

• 230 ml

Torku Banada

Kakaolu Fındık Kreması

• 1 kg

2'li Cımbız Seti

• Makaron desenli

Dekoratif Yastık

• Donut

New Well

6'lı Far Paleti

• Donut desenli

A Plus Natural's

Şampuan

• Gül

• Zeytinyağı

Garnier

Botanik Makyaj Temizleyici

• Jel

• Tonik

Flormar

Kajal Liner

• Deep Black

A Plus Natural's

Sıvı Saç Kremi

• Gül

• Zeytinyağı

Pretty by Flormar

Eyeliner

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Hazır Sir Ağda

• 100 ml