Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 977 binden fazla insan hayatını kaybetti, 31 milyonu aşkın insan salgına yakalandı. Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri yaptığı açıklamalarla en tartışılan isimlerin başında gelen Bill Gates, salgının 2022'de sona erebileceğini ifade etti.

SALGINI 'BİLL GATES' ÇIKARTTI İDDİASI

Bill Gates koronavirüs döneminin en tartışılan isimlerinden biri. Zira bazı komplo teorisyenleri salgını Bill Gates'in çıkarttığını, Gates'in insanlara koronavirüs aşısı yoluyla çip takacağını iddia ediyorlar. Bill Gates ise neredeyse her açıklamasında bu konuyu yalanlıyor ve koronavirüs hakkındaki önemli öngörülerini paylaşıyor. Tıpkı son açıklamasında yaptığı gibi.

Bill Gates

SALGIN 2022'DE SONA EREBİLİR

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? sorusu hepimizin aklını kurcalıyor. Bill Gates ise bu sorunun cevabı için yeni açıklamalarda bulundu. Fox News Sunday'e konuşan Bill Gates koronavirüsün 2022'de sona erebileceğini söyledi. Ayrıca ünlü isme göre bu tarih en iyi senaryoda ortaya çıkan bir tarih. Bu, yaşanabilecek herhangi bir durumun Bill Gates'in tahmin ettiği tarihi öteleyebileceği anlamına geliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI 2021'İN İLK AYLARINDA KULLANIMA GİREBİLİR

Koronavirüs aşısı için de konuşan Bill Gates, aşının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini açıkladı. Fakat Gates'e göre aşıdan sonra hayatın normale dönmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç var. Bu da 2022'nin sonlarına doğru koronavirüsten kurtulabileceğimiz anlamına gelebilir.