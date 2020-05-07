Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine ilişkin Haber Global'e önemli açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'in başlaması için 12 Haziran erken mi?" sorusuna yanıt veren Özlü, "Bana sorarsanız maçların hemen başlaması için gerekçe yok" diye konuştu.

"HER ÇORBAYA MAYDANOZ OLACAK BİR KURUL DEĞİLİZ"

Maçların başlaması konusunda Bilim Kurulu'na bir şey sorulmadığını söyleyen Tevfik Özlü, "Neden hemen başlanıyor anlayamıyorum. Bizim böyle bir gündemimiz olmadı. Federasyon kendisi böyle bir karar aldı. Bilim Kurulu Türkiye'yi yönetmiyor, bir yürütme kurulu değil, icra kurulu değil. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. Her çorbaya maydanoz olacak bir kurul değiliz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir danışma kuruluyuz. Bu konuda bize bir şey sorulmamış ve gündeme gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA "KARAR FEDERASYONUN" DEMİŞTİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapılan toplantının ardından federasyonun aldığı 'devam' kararını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur" demişti.

Koca yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu'na bu anlamda gelen, görüşülen federasyon kararıyla ilgili öncesi ve sonrası bir durum söz konusu olmadı. Dün bir görüşmemiz oldu sayın başkanımızla. Bununla ilgili bir açıklama da yapmıştık. Orada da net ifade etmeye çalışmıştım. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan ve burada kararı vermesi gereken federasyonun kendisi olduğunu özellikle ifade etmiştim. Federasyonun özgür iradesinin kararını verebileceğini, bakanlık olarak asla öneri, yaklaşım ve katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğümüz şeklinde şu dönemde federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurulunun bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur" ifadelerini kullanmıştı.

BİLİM KURULU ÜYESİ LEVENT YAMANEL: BİZ KARARA MÜDAHİL OLMADIK

Bir diğer Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de federasyonun aldığı kararı değerlendirdi ve topu TFF'ye attı.

Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik herhangi bir görüş bildirmediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yamanel, "Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ligler açılsın veya açılmasın diye bir beyanatımız da olmadı. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya çok uzak mesafelerde az miktarda seyirci girebilir belki. Futbolcular için de çok sıkı taramaların yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

En önemli unsurun sporcu sağlığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Levent Yamanel, "Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gerekiyor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor" diye konuştu.