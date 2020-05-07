Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını duyurmasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Maçların hemen başlama kararını anlamadığını söyleyen Özlü, "Bilim Kurulu olarak her çorbaya maydanoz olacak bir kurul değiliz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine ilişkin Haber Global'e önemli açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'in başlaması için 12 Haziran erken mi?" sorusuna yanıt veren Özlü, "Bana sorarsanız maçların hemen başlaması için gerekçe yok" diye konuştu.

"HER ÇORBAYA MAYDANOZ OLACAK BİR KURUL DEĞİLİZ"

Maçların başlaması konusunda Bilim Kurulu'na bir şey sorulmadığını söyleyen Tevfik Özlü, "Neden hemen başlanıyor anlayamıyorum. Bizim böyle bir gündemimiz olmadı. Federasyon kendisi böyle bir karar aldı. Bilim Kurulu Türkiye'yi yönetmiyor, bir yürütme kurulu değil, icra kurulu değil. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. Her çorbaya maydanoz olacak bir kurul değiliz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir danışma kuruluyuz. Bu konuda bize bir şey sorulmamış ve gündeme gelmemiştir" ifadelerini kullandı.