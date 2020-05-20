Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgını gölgesinde tatil yapmak isteyecek vatandaşlar için birtakım uyarılar yaptı. Vatandaşların tatilde de korona önlemlerine uyması gerektiğini söyleyen Özlü'ye göre en iyi tatil seçeneği ise doğa ortamında bulunmak.

"SERTİFİKASYON KURALLARINA UYULURSA SORUN OLMAZ"

Tevfik Özlü'nün mesajları şu şekilde:

Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz vb. tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır. Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole tatil seçeneklerini deneyebiliriz.