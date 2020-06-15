Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz

Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreciyle beraber artan vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de son dört gündür sadece günlük vaka sayıları değil, hastaneye yatışların, yoğun bakım doluluk oranlarının, solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların sayısının da arttığını söyledi.

"SALGINDA İKİNCİ DALGANIN BAŞLADIĞINI VARSAYABİLİRİZ"

Son üç günlük verilerin birbirleriyle tutarlı olduğunu ve yükselme trendinin başladığını belirten Özlü, "Belki de salgında ikinci bir dalganın başladığını varsayabiliriz" dedi. Dünyada pek çok ülkede vaka sayılarında dalgalanmalar yaşandığını söyleyen Özlü, "İlk dalgada olduğu gibi ikinci bir dalgada da tedbir alarak, bu süreci kontrollü bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT VERİLER SALGINDA BİR AY ÖNCESİNE DÖNDÜĞÜMÜZ ANLAMINA MI GELİYOR?"

Özlü, şu anki koronavirüs verilerinde sayısal olarak bir ay öncesiyle benzerlik bulunsa da "nitelik olarak" aynı koşulların söz konusu olmadığını ifade etti. Özlü, "Tamamen geriye döndük diyemem ama böyle bir risk var çünkü bu artışlar geriye dönüş sinyali olarak okunabilir. Bu artışlar devamlılık gösterirse işte o zaman sıkıntılar başlayabilir. Şu an için bir alarm var, bu alarmı dikkate alırsak, kontrolü tekrar ele geçirirsek sorun olmaz, ama dikkate almazsak geriye dönebiliriz" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR KURALLARA UYMUYOR"

Vaka sayılarının neden yeniden artışa geçtiğine dair çeşitli değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Özlü, ancak özellikle normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların tedbirleri elden bıraktığını ifade etti. Tevfik Özlü, 1 Haziran ile başlayan normalleşme sürecinin bazı vatandaşlar tarafından 'eskiye dönüş' olarak anlaşıldığını ve sanki salgın bitmiş gibi düşündükleri için kurallara uymadıklarını söyledi.

"SEYAHAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI ARTIŞI KATKI SAĞLAMIŞ OLABİLİR"

Vaka sayılarını artıran bir diğer faktörün ise seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla büyükşehirlerden Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki küçük şehirlere olan seyahatlerin artması olduğunu söyleyen Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar gittikleri yerlerde akrabaları, büyükleri, komşuları, arkadaşları ile tekrar karşılaşınca birlikte oturup sohbet ettiler, yemek yediler, ev ziyaretleri yaptılar, sarıldılar, tokalaştılar. Dikkat ederseniz, daha çok artışın olduğu yerler bu tür insan hareketlerinin arttığı yerler. Dolayısıyla büyük kentlerden küçük kentlere olan bu insan hareketi de artışa katkı sağlamış olabilir diye düşünüyorum.

Yazın gelmesiyle düğün, nişan, sünnet gibi kutlamaların yapıldığı dönem başladı. Gelenekler, örfler eskisi gibi tekrarlanırsa sıkıntılara neden olabiliyor, çünkü kalabalıklar oluşuyor. Taziyeler, asker uğurlamalar, nişan, söz, düğün gibi törenlerimizi eskisi gibi yapamayız. Mesafeyi korumamız lazım, kapalı ve dar alanlarda çok kişi bir arada, teması ortadan kaldırmadan, maske kullanmadan bunları yapmamız doğru değil. Bunlar böyle olunca bir kişiden 100-150 kişiye bulaşabiliyor"

Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği üzere "eğer ihtiyaç olursa" yasak ve kısıtlamaların tekrar geleceğini ancak istenilen şeyin kısıtlamalara dönmek değil, normalleşme sürecini kurallara uygun olarak yürütebilmek olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış endişe uyandırıyor. Bugün açıklanan 15 Haziran verilerine göre son 24 saatte 1592 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 179 bin 831'e çıktı. Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 825'e yükseldi.