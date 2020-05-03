Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kara, hiç semptom göstermeden koronavirüs geçiren 'hayalet taşıyıcılar'la ilgili de çarpıcı bir analiz yaptı.

"36 BİN HAYALET TAŞIYICI"

Hürriyet'e konuşan Kara, "Dünyadan gelen veriler, ülkelerdeki vaka sayılarının yüzde 30'u kadar semptomu olmayan, yani 'hayalet taşıyıcı' olduğunu gösteriyor. O zaman şu anda Türkiye'de 122 bin vaka varsa, dışarıda saptayamadığımız 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da hastalığı geçirmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken ülkemizdeki vaka sayısı 124 bin 375'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 336'ya yükseldi. 58 bin 259 kişi salgının pençesinden kurtularak sağlığına kavuşurken bini aşkın vakanın durumu ise ciddiyetini koruyor.