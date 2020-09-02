Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda, artan koronavirüs vakaları sonra alınaması planlanan önlemler görüşülecek. Saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Son zamanlarda artan vaka ve ölüm sayılarının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye'de son 24 saatte bin 572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

"KAYIPLARI AZALTACAK OLAN TEDBİRLERE UYUMDUR"

Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

BAKAN KOCA 19.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Koronavirüste artan vaka sayıları sonrasında Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası 19.00'da basın açıklaması yapacak. Vakaların artışına engel olunamaması nedeniyle yeni yasakların gelmesi gündemde. Özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasağının yeniden uygulamaya konulacağı tahmin ediliyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ UYARMIŞTI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün yaptığı açıklama ile kısıtlamaların geri dönebileceği sinyalini vermişti. Tedbirlerin herkes için geçerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirterek yasakların yeniden gelebileceğini söyledi.

TOPLU ETKİNLİKLERE EK TEDBİRLER GETİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklere kısıtlama getirilmişti. Genelgede, "Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak" ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok kent Valiliği de aynı şekilde toplu etkinliklere koronavirüs tedbirleri gereğince kısıtlamalar getirdi.