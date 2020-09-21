Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor

Belçika'da bir üniversite laboratuvarında bilim adamlarının denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkap ile delip cihaz yerleştirdikten sonra betonla kapattıkları fotoğraflar ortaya çıkınca hayvan severler büyük tepki gösterdi.

"HAYVANLARIN BU ŞEKİLDE KULLANILMASI GEREKSİZ"

Hayvan Hakları Koordinatörü Jen Hochmuth, insanlar üzerinde kullanılacak olan ilaçların denemesi için hayvanların bu şekilde kullanılmasının faydalı bir yol olmadığını aksine hayvanlar için zulüm olduğunu ve gereksiz olduğunu söyledi.

MAYMUNLARIN BEYİN HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Bilim adamları, kafatasına yerleştirdikleri cihazları beton ile sabitleyip ilaç verilen maymunların beyin hareketlerini takip ediyor. İnsan hakları örgütleri, yapılan deneylerin %79'unda hayvanların kullanıldığını söyledi.