Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek

Geçtiğimiz günlerde yemek fotoğrafı paylaşanlara tepki gösteren şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı paylaşımla yine gündem olmayı başardı.

"RESMEN GÖRGÜSÜZLÜK"

Tuğba Ekinci, "Her anınızı paylaşıyorsunuz tamam ama şu yemek sofranızı atmanız hiç hoş değil. Resmen görgüsüzlük. Yiyen var yiyemeyen var. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Biraz edepli olun, yeter!" demiş ve bu paylaşımından tam 4 saat sonra yediği mangal etini paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.

"BÜ ÜLKEYE DAHA İYİSİ GELMEYECEK"



43 yaşındaki şarkıcı, şimdi de bikinisiyle ayna karşısına geçti ve yaza veda videosu çekti. Tuğba Ekinci, paylaşımında "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek, var mı daha iyisi? Daha iyisi varsa gösterin" diyerek meydan okudu.

ADRİANA LİMA'YA MEYDAN OKUMUŞTU

Daha önce de bikinili fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'ya meydan okumuş ve kalçasını göstermişti.