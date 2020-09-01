Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflar sayesinde kısa sürede 2.1 milyon takipçiye ulaşan Kanadalı tenis yıldızı Eugenie Bouchard, bu fotoğrafların tenis kariyerini gölgede bıraktığını söyleyerek bundan sonra bikinili görüntülerini paylaşmayacağını belirtti.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Eugenie, "Artık bikinili fotoğraf paylaşmamak için elimden geleni yapacağım, bunu gerçekten yapacağım. Çünkü bikinili fotoğraf paylaşırsan bu, insanların gözünde tenis yıldızı olmadığının izlenimini yaratır. Artık her gün kalça fotoğrafları paylaşmayacağım" dedi.

Deneyimli tenisçi, paylaştığı fotoğraflar yüzünden sosyal medya üzerinden farklı tepkiler aldığını da ifade edip bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyeceğini açıkladı.

SIRALAMASI GERİLEDİ

2014 yılında Wimbledon'ın tek kadınlar organizasyonunda final gören Bouchard, bir dönem WTA sıralamasında 5. sıraya kadar yükselmişti. Kanadalı tenis yıldızı, şu an ise 272. basamakta yer alıyor.