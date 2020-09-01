Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Dünyaca ünlü Kadanalı tenis oyuncusu Eugenie Bouchard, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. Paylaştığı bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını ifade eden 26 yaşındaki sporcu, artık bikinili fotoğraf paylaşmayacağını ve bu durum için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflar sayesinde kısa sürede 2.1 milyon takipçiye ulaşan Kanadalı tenis yıldızı Eugenie Bouchard, bu fotoğrafların tenis kariyerini gölgede bıraktığını söyleyerek bundan sonra bikinili görüntülerini paylaşmayacağını belirtti.

Eugenie Bouchard

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Eugenie, "Artık bikinili fotoğraf paylaşmamak için elimden geleni yapacağım, bunu gerçekten yapacağım. Çünkü bikinili fotoğraf paylaşırsan bu, insanların gözünde tenis yıldızı olmadığının izlenimini yaratır. Artık her gün kalça fotoğrafları paylaşmayacağım" dedi.

Deneyimli tenisçi, paylaştığı fotoğraflar yüzünden sosyal medya üzerinden farklı tepkiler aldığını da ifade edip bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyeceğini açıkladı.

2014 yılında Wimbledon'ın tek kadınlar organizasyonunda final gören Bouchard, bir dönem WTA sıralamasında 5. sıraya kadar yükselmişti. Kanadalı tenis yıldızı, şu an ise 272. basamakta yer alıyor.