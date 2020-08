Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan adayıJoe Biden'ın 16 Ocak'ta New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği ve görüntüleri internete yeni düşen mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tartışma yarattı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl kongresinde Joe Biden'ın tartışılan açıklamlarıyla ilgili konuştu. Joe Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de bir Allah'ın kulu ciddiye almaz'' diye başladığı konuşmasında Joe Biden'ın yorumlarını eleştiren Davutoğlu aynı zamanda önce iktidara ardından da muhalefet liderlerine bir teklif sundu.

"BİDEN'A TÜRKİYE'DEN EKMEK ÇIKMAZ"

Davutoğlu, Biden'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan açıklamalarına ilişkin, "ABD eski Başkan yardımcısı, şimdi de başkanlık adayı Joe Biden'ın, sekiz ay önce söylediği, ne hikmetse dün birden keşfedilen sözlerini duydunuz değil mi? Onca yıl en üst düzey görevler yaptı, yıllarca Türkiye'ye defalarca geldi gitti, Türkiye'ye dair analiz düzeyine bakar mısınız! Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. İşte muhalefeti dünden beri duydunuz; herkes bu deli saçması yorumları kınadı. Amerikalılar kendi dertlerine düşsünler, ellerini sürdükleri her şeyi berbat etmekte mahirler. Biden da bu kafayla nasıl başkan olacağının derdine düşsün. Türkiye'den ekmek çıkmaz ona" ifadelerine kullandı.

"İKTİDAR NEREDEYSE BAYRAM EDİYOR"

İktidarın ve Cumhurbaşkanının, böyle bir açıklamanın ortaya çıkmış olmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Gelecek Partisi lideri, "Bu meselenin bir de başka bir boyutu var. Bu boyut daha da önemli: İktidar bu türden açıklamaları çok seviyor. Neredeyse bayram ediyorlar. Nihayet bir dış mihrak tehdit savurdu diye, bıraksanız kutlama yapacaklar. Yahu adam Türkiye'yi tehdit ediyor Türkiye'yi. Trump ülkemize küfür ederken neredeydiniz? Bu açıklamayı tam sekiz ay önce yapmış; bugüne kadar neredeydiniz, niye görmediniz, nasıl görmezden geldiniz? Bugün niye birden aklınıza geldi? Ayrıca bunu yeni bir dış mihrak hikayesi olarak lanse etmenin ötesinde ne yapmayı, nasıl bir tepki vermeyi düşünüyorsunuz? Fiili olarak, nasıl bir adım atacaksınız? Trump'ın küstahlığına sessiz kalanların Biden'ın densizliğini kullanmaya çalışmaları açık bir istismardır. "Bakın bizimle uğraşıyorlar" duygusunu güçlendirmenin dışında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yine sosyal medya kampanyası yapıp, durumu kurtaracak mısınız? Siz bırakın burada millete propaganda yapmayı da Biden münasebetsizine bir cevap verin." şeklinde konuştu.

"EN SERT TEPKİ VERİLMELİDİR"

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan çağrıda bulunuyorum, bu densizlik karşısında Cumhurbaşkanı Trump'ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı ve en sert tepkiyi açıkça vermelidir. Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır. Her türlü antidemokratik açıklama karşısında ülkemizde adil ve özgür seçimlerle görev başına gelmiş olanlar kim olursa olsun biz meşru yönetimin yanındayız.Var olan iktidarı eleştirmemiz, ülkemize yönelik içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak antidemokratik vesayet çabalarına sessiz kalacağımız anlamına gelmez."

"BU CUMHURBAŞKANININ ŞAHSİ MESELESİ DEĞİLDİR"

Biden'ın açıklamalarına nasıl mukabele edilmesi gerektiğine yönelik önerilerini de sıralayan Ahmet Davutoğlu, "Öncelikle, Trump'ın küstahlığı karşısında sessiz kalan Sayın Cumhurbaşkanı Biden'ın densizliğine karşı en sert tepkiyi vermelidir. Bu onun şahsi bir meselesi değil, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin onurunu koruma görevidir. Bu cevap kişisel bir mesaj niteliği taşımamalı, bütün bir milletin vicdanın sesi olmalıdır. İkinci olarak, ilgili bütün partiler ortak bir açıklama yapmalı ve demokrasimize sahip çıkmalıdırlar. Bu açıklamada Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin Ankara'dan yönetildiği ve başka hiçbir başkentten doğrudan veya dolaylı telkin , talimat ya da tehdide asla müsamaha gösterilmeyeceği, bu tür çabalar karşısından bütün siyasi partilerin ortak bir tepki göstereceği vurgulanmalıdır. Eğer iktidar dış mihraka karşı mücadelede samimi ise bu açıklamaya öncülük etmelidir. İktidarın böyle bir açıklama yapmakta tereddüt etmesi durumunda dış mihrak konusundaki samimiyetsizliği ortaya çıkacaktır." dedi.

"GELECEK PARTİSİ DEMOKRATİK BİR GELECEK İNŞAA ETMEK ÜZERE YOLA ÇIKMIŞTIR"

Gelecek Partisi'nin sürece yönelik her türlü katkıyı vermeye de hazır olduğunun altını çizen Davutoğlu, şöyle konuştu: "Böylesi bir durum karşısında ise muhalefet partilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'deki demokratik muhalefet ve eleştiri ortamını zan altında bırakan bu haddini bilmez açıklamaya karşı bütün muhalefet partileri en açık ve net tavrı ortak bir metinle göstermelidir. Bu bağlamda, muhalefet liderleri ile doğrudan görüşerek atılması gereken adımları istişare etmeyi planlıyorum. Her iki halde de, Gelecek Partisi olarak en açık ve net tavrı gösterme konusunda Türkiye'deki bütün siyasi partilerle iş birliği yapmaya ve milletimizi ve demokrasimizi koruyacak her türlü adımı atmaya hazırız. Bu bizim için Amerikan mandacılığını reddeden İstiklal Savaşı kahramanlarına ödememiz gereken bir borçtur. Bilinsin ki, Gelecek Partisi bir daha bir ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanına ahmak diyemeyeceği veya bir ABD Cumhurbaşkanı adayının Türk demokrasisini kullanılabilecek bir araç gibi göremeyeceği demokratik bir gelecek inşaa etmek üzere yola çıkmıştır."