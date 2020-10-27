BFF ne demek? BFF Günlük yaşamda nasıl kullanılır? BFF(Best Friend Forever) Türkçesi nedir?

Daha çok sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan BFF(Best Friend Forever) tabiri sık kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son dönemin popüler kelimelerinden biri olan BFF(Best Friend Forever) tabiri ne anlama geliyor? nasıl kullanılır? Türkçe karşılığı nedir?

BFF(BEST FRIEND FOREVER) NE DEMEK?

Sosyal medya platformlarında genellikle insanlar en iyi arkadaşlarını belirlemek için bu ifadeyi kullanırlar. Aynı zamanda en iyi arkadaş ve dost olarak da kullanılan bu ifade gençler arasında oldukça rağbet görmektedir. Arkadaşların birbirleri için kullandıkları bu kelime yabancı dillerde iyi bilinmektedir.

BFF(BEST FRIEND FOREVER) AÇILIMI VE TÜRKÇESİ NEDİR?

BFF, best friend forever olarak açılımı mevcuttur. bu ise 'sonsuza kadar en iyi arkadaş, sonsuza kadar en iyi dost 'olarak yorumlanabilir. Bff, İngilizcede Türkçe anlamına gelen En İyi Arkadaşlık, anlamına gelir. En iyisi, en iyisi, her biri diğer demektir ve sonsuzluk, sonsuzluk demektir. Bu üç kelime, bir araya geldiklerinde uzun bir cümle oluşturduklarından, en kısa harfleri birleştirerek oluşturulur.