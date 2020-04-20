ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü

Amerika'nın California eyaletindeki WalMart alışveriş merkezinde soygun yapıldığına dair ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis, soygun teşebbüsü yerine elindeki beyzbol sopasını mağaza çalışanlarına sallayarak ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran bir şahıs gördü. Sopayı yere bırakması istenen şahıs, polisi dinlemeyince vurularak öldürüldü.

SOPAYI BIRAKMAYINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Soygun ihbarı yapılan alışveriş merkezine giden ABD polisi, elindeki beyzbol sopasını etrafa sallayarak bağıran bir adamla karşılaştı. Durumu kontrol altına almak isteyen polis, şahıstan elindeki sopayı yere bırakıp sakin olmasını istedi. Bunun üzerine elindeki sopayı kendisine yaklaşan polise sallamaya başlayan adam, polisin tabancasını çıkararak göğsünden vurması ile hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Alışveriş merkezinde bulunan bir kişi tarafından polisin şahsı vurduğu anlar videoya çekildi. Görüntülerde siyahi bir adamın elindeki sopa ile etrafa bağırdığı, kendisini uyaran polise doğru sopayı sallayınca polisin kendisini vurduğu görülüyor. Polisin yerde yatan adama tekrar ateş etmeye çalışması üzerine,çevredeki insanlar tepki gösterdi.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerinde bulunan iki polis, vurulan saldırgana kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışsa da şahıs, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar hayatını kaybetti. Öldürülen adamın kimlik tespit çalışmaları devam ederken; şahsı vuran 20 yıllık polis hakkında soruşturma açıldı.