Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü

Beyoğlu'nda 14 yaşındaki çocuk, boş fabrikanın çatısına kaçan muhabbet kuşunu almak isterken yüksekten düştü. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

MERDİVEN YARDIMIYLA ÇIKMIŞTI

Edinilen bilgilere göre olay Piri Paşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak'ta yaşandı. 14 yaşındaki Yiğit Berat, evden kaçan muhabbet kuşunun karşıdaki boş fabrikanın çatısına konduğunu gördü. Kuşu almak için merdiven yardımıyla çatıya çıkan Berat, kaplama malzemesinin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğun düştüğünü gören ailesi ve komşular, fabrikanın bekçisine haber verdi. Kapıyı açarak fabrikaya giren aile ve vatandaşlar, Yiğit Berat'ı yaralı halde dışarı taşıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan ekipler, ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Görgü şahidi vatandaşlar Yiğit Berat'ın kuşu almak isterken birden aşağı düştüğünü anlattı.