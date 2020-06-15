Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da fotoğraflandı.
15.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:15
İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyleİstanbul Boğazı'nın rengi değişti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da fotoğraflandı.
"HER YAĞMURDA BÖYLE OLUYOR"
Balıkçılık yapan İsmail Gürbüz "Yağmur sonrası çamur dereden geliyor. Denizin rengini değiştiriyor. Ne zaman yağmur yağsa burası böyle oluyor" diye konuştu.