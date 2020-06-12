Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
İstanbul Beykoz'da caminin musluklarını çalıp hurdacıya satan İran uyruklu şüpheli, emniyet güçleri tarafından saklandığı kamyonette yakalandı.
12.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:18
Beykoz'da caminin musluklarını çalıp hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
KAMYONETTE SAKLANDI
Yenimahalle Sondurak Camisi'nin musluklarının çalınması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli İran uyruklu Ali Rıza M'yi (19), Ümraniye Hekimbaşı Çiftlik Caddesi üzerindeki bir kamyonette saklanırken yakaladı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyet güçleri, Ali Rıza M'nin çaldığı muslukları satın alan Ümraniye Dumlupınar Mahallesindeki hurdacı Erkan G'yi (33) de gözaltına aldı. Hakkında "suç eşyanın satın alınması" suçundan işlem yapılan Erkan G, adli makamlarca serbest bırakılırken, Ali Rıza M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.