Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor

20 yıldan fazla süre ekranların en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show, TV8 ekranlarında, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

BEYAZ SHOW GERİ DÖNÜYOR

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi. Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

Mayıs 2018'de son programını çeken Öztürk, geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmıştı. Ünlü sunucu yeni programı hakkındaki iddialara henüz açıklama yapmadı.