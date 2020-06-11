Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esed'ın Başbakanı İmad Hamis'i görevden aldığı belirtildi. Esed, Hamis'in yerine başbakanlık görevine Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Arnus'u atadı.

Açıklamaya göre, yeni parlamento seçilene kadar hükümetin görevine devam edeceği de ifade edildi. Parlamento seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle 19 Temmuz'a ertelenmişti.

GÖREVDEN ALMANIN GEREKÇESİ EKONOMİK KRİZ

Bu ani kararı duyuran Suriye resmi medyasında gerekçesine dair ayrıntı yer almadı. Ama ülkedeki ekonomik krizin ve Suriye yerel para biriminin değer kaybetmesinin kararda rol oynadığı belirtiliyor.

HAMİS ÇOK SAYIDA GÖREVDE BULUNDU

İdlib doğumlu Arnuş ülkedeki su kaynaklarından sorumlu bakan olarak kabinede yer alıyordu. Arnuş, Deyr ez Zor valiliği dahil hükümet içinde birçok farklı üst düzey görevde bulundu.

İmad Hamis