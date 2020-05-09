Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi Burak Yılmaz, takımında bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs görülmesinin ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

"Bİ SEN EKSİKTİN"

Yıldız isim, Beşiktaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri tabelasının üzerinde bulunan koronavirüsü söküp almaya çalışan kartalın "Bi sen eksiktin" dediği karikatürü Instagram hesabından paylaştı.

BİR FUTBOLCU VE ÇALIŞANDA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Beşiktaş bugün yaptığı açıklamada; dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan çalışanlara ve futbolculara koronavirüs testi yapıldığını ve bir futbolcu ile bir çalışanda sonucun pozitif çıktığını açıkladı.