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Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin
09.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:39

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımda bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüs görülmesinin ardından Instagram hesabından paylaştığı karikatürde koronavirüse ithafen "Bi sen eksiktin" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi Burak Yılmaz, takımında bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs görülmesinin ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

"Bİ SEN EKSİKTİN"

Yıldız isim, Beşiktaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri tabelasının üzerinde bulunan koronavirüsü söküp almaya çalışan kartalın "Bi sen eksiktin" dediği karikatürü Instagram hesabından paylaştı.

BİR FUTBOLCU VE ÇALIŞANDA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Beşiktaş bugün yaptığı açıklamada; dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan çalışanlara ve futbolculara koronavirüs testi yapıldığını ve bir futbolcu ile bir çalışanda sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin

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