Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş Karius'un ardından, devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile de yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.
05.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:27
Beşiktaş'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Ghanasoccernet'in özel haberine göre; siyah-beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.
Haberde ayırca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi.
6 MAÇTA 2 GOL ATTI
Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Boateng Beşiktaş formasyıla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.
Ganalı yıldız koronavirüs krizinden sonra yeniden Fiorentina'ya dönecek.