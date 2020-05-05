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Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı

Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
05.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:27

Beşiktaş Karius'un ardından, devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile de yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.

Beşiktaş'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Ghanasoccernet'in özel haberine göre; siyah-beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.

Haberde ayırca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

6 MAÇTA 2 GOL ATTI

Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Boateng Beşiktaş formasyıla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.

Ganalı yıldız koronavirüs krizinden sonra yeniden Fiorentina'ya dönecek.

Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Haber Yorumları (1)
0131: aga bu ne zalim virusmus be. . . . . hem öldürüyor , hemde herkesi bilim adami , prof, bitki dünyasinin piri matematik dehasi yapiyor yavvvv. . .
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