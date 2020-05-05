Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı

Beşiktaş Karius'un ardından, devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile de yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.