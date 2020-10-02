Beşiktaş, yeni transferi Rosier için toplam 1 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu. Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier ile anlaşan Beşiktaş, transferi resmen açıkladı.

Fransız sağ bek kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde 800 bin euro maaş ve 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.