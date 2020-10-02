Beşiktaş, yeni transferi Rosier için toplam 1 milyon euro ödeyecek
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Beşiktaş, yeni transferi Rosier için toplam 1 milyon euro ödeyecek

02.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:49

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Fransız sağ bek Valentin Rosier'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sİyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için 800 bin euro maaş ve 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu. Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier ile anlaşan Beşiktaş, transferi resmen açıkladı.

Fransız sağ bek kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde 800 bin euro maaş ve 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, yeni transferi Rosier için toplam 1 milyon euro ödeyecek
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