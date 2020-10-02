Beşiktaş, yeni transferi Rosier için toplam 1 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Fransız sağ bek Valentin Rosier'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sİyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için 800 bin euro maaş ve 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.