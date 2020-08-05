Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi

Futbola veda eden efsane kaleci Iker Casillas için paylaşımda bulunan Beşiktaş, eski futbolcuları Cenk Tosun'un İspanyol file bekçisine attığı gole yer verdiği videoyu gelen tepkilerin ardından sildi. Yabancı taraftarlar, siyah beyazlı kulüp için "Bu saygısızca. Başarıları, tüm kulübünüzün başardıklarından fazla" gibi eleştirilerde bulundu.

05.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:38

Beşiktaş, futbolu bıraktığını açıklayan İspanyol efsane Iker Casillas için paylaşımda bulundu. Ancak siyah beyazlıların resmi hesabından yapılan paylaşım gelen tepkilerin ardından silindi.

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Kulübün İngilizce yayın yapan Twitter hesabındaki paylaşımda Cenk Tosun'un Beşiktaş formasını terlettiği dönemde Casillas'a attığı gole yer verildi. Video ile birlikte "Güzel anılar için teşekkürler. Kariyerinin yeni adımında başarılar dileriz" ifadeleri, yabancı taraftarlardan "Bu saygısızca. Başarıları, tüm kulübünüzün başardıklarından fazla" gibi tepkiler aldı.

BAŞKAN ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ

Şubat ayında İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olan Casillas, daha sonra adaylığını geri çekmişti.

DÜNYA KUPASI VE AVRUPA ŞAMPİYONASI KAZANDI

2000-2016 yıllarında İspanya Milli Takımı'nın kalesini 167 kez koruyan Casillas, bu dönemde 2010 Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.