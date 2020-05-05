Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı

Siyah beyazlıların iki sene önce İngiliz devi Liverpool'dan kiraladığı ve geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi olan Loris Karius'ta beklenen oldu.

Ocak ayından bu yana maaş alamayan ve alacakları nedeniyle FIFA'ya giden Alman kalecinin sözleşmesini feshetmek için başvurduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Dün bu süreç tamamlandı. FIFA, TFF'ye belgeleri gönderirken, TFF de Karius'un sözleşme feshini Beşiktaş Kulübü'ne iletti.

İSTANBUL'DAN HENÜZ AYRILMADI

26 yaşındaki kaleci ile resmen yollar ayrıldı. Karius, koronavirüs salgını sonrasında iptal edilen uçuşlar sebebiyle hala İstanbul'da. Tecrübeli eldivenin en kısa sürede Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

HERTHA BERLİN'LE ANLAŞTI

Öte yandan Karius'un, Alman ekibi Hertha Berlin'le de söz kestiği gelen haberler arasında.

(Kaynak: Fanatik)