HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı

Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
05.05.2020 22:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:43

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Loris Karius, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin anlaşma sağladı.

Siyah beyazlıların iki sene önce İngiliz devi Liverpool'dan kiraladığı ve geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi olan Loris Karius'ta beklenen oldu.

Ocak ayından bu yana maaş alamayan ve alacakları nedeniyle FIFA'ya giden Alman kalecinin sözleşmesini feshetmek için başvurduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Dün bu süreç tamamlandı. FIFA, TFF'ye belgeleri gönderirken, TFF de Karius'un sözleşme feshini Beşiktaş Kulübü'ne iletti.

İSTANBUL'DAN HENÜZ AYRILMADI

26 yaşındaki kaleci ile resmen yollar ayrıldı. Karius, koronavirüs salgını sonrasında iptal edilen uçuşlar sebebiyle hala İstanbul'da. Tecrübeli eldivenin en kısa sürede Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

HERTHA BERLİN'LE ANLAŞTI

Öte yandan Karius'un, Alman ekibi Hertha Berlin'le de söz kestiği gelen haberler arasında.

(Kaynak: Fanatik)

Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir Spor
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Spor
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Spor
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Spor
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Spor
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Nur Yerlitaş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 22:51:52. #1.15#
title