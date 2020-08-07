Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle önünde yürüyen köpeği ezdi geçti. Daha sonrasında ise yoluna devam etti.

07.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:15

Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Yolda yürüyen köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, köpek ağır yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Lüks otomobilin köpeğe çarpma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.