Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü otomobiliyle önünde yürüyen köpeği ezdi geçti. Daha sonrasında ise yoluna devam etti.
07.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:15
Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Yolda yürüyen köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, köpek ağır yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Lüks otomobilin köpeğe çarpma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.