Beşiktaş'ta su borusu patladı, yollar göle döndü

Dereboyu Caddesi üzerinde yeraltındaki elektrik arızasını gidermek için kazı çalışması yapan iş makinası şebeke suyu borusunu patlattı. İş makinasının deldiği borudan su fışkırmaya başladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Cadde bir anda göle dönerken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fışkıran tayzikli su olay yerindeki bir binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Altyapı çalışması yapan ekiler boruyu patlatan iş makinası ile suyu bastırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HEMEN ÖNLEM ALDI

Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği ekipleri, polis ekipleri gelene kadar vatandaşların zarar görmemesi için çevre güvenliğini sağladı. Haber verilmesi üzerine bölgedeki şebeke suyu kesilerek önlem alındı. Ekipler daha sonra olay yerine gelerek patlayan borunun tamiri için çalışma yaptı.