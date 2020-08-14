Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yol ayrımına gelindi.

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, iki oyuncunun da menajerleri ve kendileriyle görüşmeleri sürdürüyor.

TOULOUSE'A KİRALANMIŞTI

Beşiktaş'ta Enzo Roco geçtiğimiz sezon performansı ile beklentilerin altında kalırken, Isimat Mirin ise sezonu Toulouse'de kiralık olarak geçirdi.

(Kaynak: Sporx)