Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta geleceklerin yanı sıra takımdan ayrılacaklar ile ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yol ayrımına gelindi. A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, iki oyuncunun da menajerleri ve kendileriyle görüşmeleri sürdürüyor. TOULOUSE'A KİRALANMIŞTI Beşiktaş'ta Enzo Roco geçtiğimiz sezon performansı ile beklentilerin altında kalırken, Isimat Mirin ise sezonu Toulouse'de kiralık olarak geçirdi. (Kaynak: Sporx)