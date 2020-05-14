Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, korona virüs testi yapılan isimlerden 8 kişide koronavirüs çıktı. Böylece siyah beyazlılarda koronavirüs tespit edilen isimlerin sayısı 10'a yükseldi. Bu isimlere ek olarak, başkan Ahmet Nur Çebi'ye de yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.

BURAK YILMAZ'IN DA TEST SONUCU POZİTİF

Yeniçağ'ın iddiasına göre; Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Burak Yılmaz olduğu ifade edildi. Tecrübeli golcünün Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gittiği ve burada tedavisine dair gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

ÖZEL CİPİYLE HASTANEYE GİTTİ

Burak Yılmaz'ın hastaneye özel cipiyle girdiği görülürken, siyah-beyazlı takımda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan diğer isimlerin kim olduğu belirsizliğini koruyor.