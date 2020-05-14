Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı Beşiktaş'ta yapılan son koronavirüs testi sonrası 8 kişide de vakaya rastlanırken, test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri de tecrübeli golcü Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz, özel aracıyla hastaneye giriş yaparken görüldü.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, korona virüs testi yapılan isimlerden 8 kişide koronavirüs çıktı. Böylece siyah beyazlılarda koronavirüs tespit edilen isimlerin sayısı 10'a yükseldi. BURAK YILMAZ'IN DA TEST SONUCU POZİTİF Yeniçağ'ın haberine göre; Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimler arasında Burak Yılmaz'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli golcünün Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne gittiği ve burada tedavisine dair gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. ÖZEL CİPİYLE HASTANEYE GİTTİ Burak Yılmaz'ın hastaneye özel cipiyle girdiği görülürken, siyah-beyazlı takımda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan diğer isimlerin kim olduğu belirsizliğini koruyor.