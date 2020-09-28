Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Umut Nayir'in menajeri Ergün Yücel, bu kararı beklemediklerini söyledi. İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş yönetiminin kadro dışı kararını Umut'a ilettiklerini söyleyen Yücel "Bize bir gerekçe sunulmadı. Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz. Gökhan Töre transferinde Yeni Malatyaspor, Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı. Farklı kulüplerden de teklif vardı ancak Umut, Beşiktaş'ta kalmak istedi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DE TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Kadro dışı kararı sonrası teklifleri değerlendireceklerini söyleyen Ergün Yücel "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen kulüpler var. Türkiye'den de takımlarla görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 6 gol attı, 1 asist yaptı.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞTI

Split bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmiş ve temsilcimize 2-0 yenilerek kupaya veda etmişti.