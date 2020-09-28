Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda

28.09.2020 19:14 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:25

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı golcü futbolcu Umut Nayir'in menajeri, Hırvat ekibi Hajduk Split ile görüşme halinde olduklarını dile getirdi. Split, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmiş ve temsilcimize 2-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Umut Nayir'in menajeri Ergün Yücel, bu kararı beklemediklerini söyledi. İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş yönetiminin kadro dışı kararını Umut'a ilettiklerini söyleyen Yücel "Bize bir gerekçe sunulmadı. Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz. Gökhan Töre transferinde Yeni Malatyaspor, Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı. Farklı kulüplerden de teklif vardı ancak Umut, Beşiktaş'ta kalmak istedi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DE TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Kadro dışı kararı sonrası teklifleri değerlendireceklerini söyleyen Ergün Yücel "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen kulüpler var. Türkiye'den de takımlarla görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 6 gol attı, 1 asist yaptı.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞTI

Split bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmiş ve temsilcimize 2-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Beren Saat Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Eddie Newton Gökhan Gönül Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Çocuk Oyunlar Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 19:31:05. #1.14#
title