Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Beşiktaş ev Sivasspor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, The Land of Legends Cup Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR NE ZAMAN?

The Land of Legends Cup Beşiktaş-Sivasspor maçı 1 Eylül Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Sivasspor maçı 21:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki maç, VODAFONE PARK, İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki maç Beşiktaş Smart Spor ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Beşiktaş Sivasspor ücretli yayın platformu olan Smart Spor'dan yayınlanacak.