Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanalda?

Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Nyon'daki kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri:

Rijeka / Hırvatistan

Charleroi / Belçika

Desna / Ukrayna

Sonderjyske / Danimarka

Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi

St. Gallen / İsviçre

Vojvodina / Sırbistan

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş'ın rakibi henüz belli olmadı. Beşiktaş'ın rakibi UEFA 3. tur eleme kuraları çekildiğinde belli olacak.