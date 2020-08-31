Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanalda?
UEAF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın kura çekimi merakla beklenirken sporseverleri Beşiktaş rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi mi? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
31.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:23
Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Nyon'daki kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri:
Rijeka / Hırvatistan
Charleroi / Belçika
Desna / Ukrayna
Sonderjyske / Danimarka
Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi
St. Gallen / İsviçre
Vojvodina / Sırbistan
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş'ın rakibi henüz belli olmadı. Beşiktaş'ın rakibi UEFA 3. tur eleme kuraları çekildiğinde belli olacak.