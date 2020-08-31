Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanalda? UEAF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın kura çekimi merakla beklenirken sporseverleri Beşiktaş rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi mi? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Nyon'daki kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları! BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri: Rijeka/ Hırvatistan Charleroi/ Belçika Desna/ Ukrayna Sonderjyske/ Danimarka Anorthosis/ Kıbrıs Rum Kesimi St. Gallen/ İsviçre Vojvodina/ Sırbistan BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU? Beşiktaş'ın rakibi henüz belli olmadı. Beşiktaş'ın rakibi UEFA 3. tur eleme kuraları çekildiğinde belli olacak.