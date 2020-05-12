Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu ismin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi. Siyah-beyazlıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun kararını düşünmek için birkaç gün süre istediği bildirilirken, İstanbul'da kalmak istediği için teklife olumlu yaklaşabileceği yorumları yapılıyor.

500 BİN EURO + BONUSLAR

Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

Nagatomo, Türkiye'de kalma seçeneğini de düşünürken, İtalya konusunda ise sonuca varamamıştı. Bir diğer ihtimal de ülkesine geri dönmek olarak duruyor

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euroluk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

OLMAZSA N'SAKALA LİSTE BAŞI

Beşiktaş yönetimi Yuto Nagatomo'dan istediği cevabı alamaması halinde listesindeki diğer adaylarla irtibata devam edecek. Bunlardan ilki de Alanyasporlu N'Sakala olacak. 29 yaşındaki Kongolunun da sözleşmesi sezon sonu bitiyor.Beşiktaş, transferde bedelsiz alabileceği isimleri göz önüne alıyor.

(Milliyet)