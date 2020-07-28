Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019/20 sezonu 3. sırada tamamladı ve transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet transferi için girişimler de sürüyor. Kadro çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiren Beşiktaş, Kasımpaşa'nın bu sezon yükselişe geçen golcüsü Bengali-Fode Koita'nın menajerleri ile tesislerde bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartları öğrenildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu sezon Kasımpaşa'da 25 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Koita'nın menajeri, Beşiktaş tesislerinden bir fotoğraf paylaştı ve taraftarları heyecanlandırdı.

TEMASA GEÇİLECEK

29 yaşındaki Ginali futbolcu ile birlikte diğer alternatifleri de değerlendirecek olan Beşiktaş, Koita'da karar kılarsa Kasımpaşa ile temasa geçilecek.