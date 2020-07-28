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Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına başlayan ve Papiss Cisse'yi gündemine alan Beşiktaş, Kasımpaşa'dan Fode Koita ile anılıyor. Siyah beyazlı kulüp, oyuncunun menajeriyle Ümraniye'deki tesislerde görüştü.

28.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:27

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019/20 sezonu 3. sırada tamamladı ve transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet transferi için girişimler de sürüyor. Kadro çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiren Beşiktaş, Kasımpaşa'nın bu sezon yükselişe geçen golcüsü Bengali-Fode Koita'nın menajerleri ile tesislerde bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartları öğrenildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu sezon Kasımpaşa'da 25 maça çıktı ve 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Koita'nın menajeri, Beşiktaş tesislerinden bir fotoğraf paylaştı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü

TEMASA GEÇİLECEK

29 yaşındaki Ginali futbolcu ile birlikte diğer alternatifleri de değerlendirecek olan Beşiktaş, Koita'da karar kılarsa Kasımpaşa ile temasa geçilecek.

Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Haber Yorumları (1)
CARLOS: Taraftarı heyecanlandırdı mı? Durum o kadar vahim yani ha?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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