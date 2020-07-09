Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Lacivert beyazlı takım, Lig'de çıktığı son 8 maçta yenilgi almadı. Beşiktaş ise son 5 maçta iki mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Süper Lig puan tablosunda 50 puanda olan siyah beyazlılar, son haftalarda istikrarsız bir tablo sergiliyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasında yapılan 33 maçtan 22'sini Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa 4 müsabakayı kendi lehine çevirdi. Heyecanla beklenen maç 9 Temmuz Perşembe günü Vodafone Park'da saat 21.00'de düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Ali Şansalan yönetcek. Müsabakada birinci yardımcı hakem Asım Yusuf Öz, ikinci yardımcı hakem Mustafa Sönmez olurken, dördüncü hakem olarak Burak Şeker sahadaki yerini alacak. Oyun, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boateng, Nkoudou, Lens, Burak Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.