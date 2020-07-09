Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 31. haftasında siyah beyazlı takım, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 36 puan ile 11. sıradaki yerini koruyan Kasımpaşa, 7. sıradaki Beşiktaş karşısında top koşturacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i haberimizde.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Lacivert beyazlı takım, Lig'de çıktığı son 8 maçta yenilgi almadı. Beşiktaş ise son 5 maçta iki mağlubiyet ve 2 galibiyet elde etti. Süper Lig puan tablosunda 50 puanda olan siyah beyazlılar, son haftalarda istikrarsız bir tablo sergiliyor. BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? İki takım arasında yapılan 33 maçtan 22'sini Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa 4 müsabakayı kendi lehine çevirdi. Heyecanla beklenen maç 9 Temmuz Perşembe günü Vodafone Park'da saat 21.00'de düzenlenecek. BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Ali Şansalan yönetcek. Müsabakada birinci yardımcı hakem Asım Yusuf Öz, ikinci yardımcı hakem Mustafa Sönmez olurken, dördüncü hakem olarak Burak Şeker sahadaki yerini alacak. Oyun, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11 Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boateng, Nkoudou, Lens, Burak Yılmaz. Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.