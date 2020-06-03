Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor

Beşiktaş, Loris Karius'dan boşalan kalesini Hollandalı Jeroen Zoet ile doldurmayı planlıyor.

Siyah beyazlıların kaleciye ilgi duyduğu öğrenilirken, Beşiktaşlılar yetkililerin Zoet'i yakın takibe aldığı ve maçlarını elektronik ortamda değerlendirdiği bilgisine ulaşıldı.

TEMASA GEÇİLECEK

Hollandalı kaynaklar da Beşiktaş'ın kaleciyi izlediğini doğrularken siyah beyazlıların ligin son haftalarına doğru resmi temas kurabileceği gelen haberler arasında.

Sergen Yalçın'ın genç kalecilerin performansını görmek istediği bilgisine de ulaşılırken takviyeye ihtiyaç duyulması halinde Yalçın'ın yabancı ve tecrübeli bir ismin kadroya katılmasını tercih ettiği öğrenildi.

(Kaynak: Bein Sports)